Україна добре підготовлена до контрнаступу, але прогнози робити зарано – Міллі
Американський генерал Марк Міллі вважає, що Україна добре підготовлена до очікуваного контрнаступу. Про це він заявив в інтерв’ю CNN, перебуваючи у Нормандії.
Водночас він зауважив, що попри те, що Україна добре підготовлена, ще “занадто рано говорити про результати” контрнаступу.
— Вони ведуть війну, яка становить екзистенційну загрозу для самого виживання України і має більше значення для решти світу – для Європи, дійсно для Сполучених Штатів, але також і для всієї земної кулі, – сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Міллі.
Міллі перебуває в Нормандії, щоб відзначити 79-ту річницю висадки військ у 1944 році – наймасштабнішої операції Другої світової війни.
Як відомо, цього року Марк Міллі піде у відставку зі своєї посади. У травні президент США Джо Байден оголосив, що його замінить генерал Чарльз Браун.
5 травня Генштаб ЗСУ спростував заяви Міноборони РФ, що українські військові нібито “розпочали великий контрнаступ”. У відомстві зазначили, що не коментуватимуть фейки країни-агресора.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та її війська відчують, коли відбуватиметься український контрнаступ. Його результатом має стати звільнення від російських загарбників окупованих українських територій.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло