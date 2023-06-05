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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна добре підготовлена до контрнаступу, але прогнози робити зарано – Міллі

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Американський генерал Марк Міллі вважає, що Україна добре підготовлена до очікуваного контрнаступу. Про це він заявив в інтерв’ю CNN, перебуваючи у Нормандії.

Водночас він зауважив, що попри те, що Україна добре підготовлена, ще “занадто рано говорити про результати” контрнаступу.

— Вони ведуть війну, яка становить екзистенційну загрозу для самого виживання України і має більше значення для решти світу – для Європи, дійсно для Сполучених Штатів, але також і для всієї земної кулі, – сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Міллі.

Міллі перебуває в Нормандії, щоб відзначити 79-ту річницю висадки військ у 1944 році – наймасштабнішої операції Другої світової війни.

Як відомо, цього року Марк Міллі піде у відставку зі своєї посади. У травні президент США Джо Байден оголосив, що його замінить генерал Чарльз Браун.

5 травня Генштаб ЗСУ спростував заяви Міноборони РФ, що українські військові нібито “розпочали великий контрнаступ”. У відомстві зазначили, що не коментуватимуть фейки країни-агресора.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та її війська відчують, коли відбуватиметься український контрнаступ. Його результатом має стати звільнення від російських загарбників окупованих українських територій.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, контрнаступ, Марк Міллі, США, Україна, Українська армія
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