Ракетні удари по Харкову і витік аміаку неподалік Масютівки: 468-й день війни

6 Червня, 0:43

Оприлюднено результати перевірки укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Ревізія київськими укриттями триває вже кілька днів після того, як 1 червня в одному із районів столиці загинули дві жінки та дитина біля зачиненого сховища. Обстежують укриття ДСНС, поліція і навіть особисто мер Києва.

Більшість бомбосховищ завалене сміттям та лахміттям, знаходитись там справді неможливо, бо тхне. В одному з районів Києва працівники ДСНС знаходять аварійний вихід, проте він замурований. Та загалом кажуть, укриття годиться для того, щоб перечекати небезпеку, якщо його бодай відчистити.