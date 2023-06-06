Ракетні удари по Харкову і витік аміаку неподалік Масютівки: 468-й день війни
У Харкові пошкоджений водогін і житлові будинки після ракетної атаки
Внаслідок атаки РФ на центр Харкова ввечері 5 червня руйнувань зазнав водогін у Шевченківському районі. Аварію усувають, розповів мер Ігор Терехов.
Крім цього, зруйноване дорожнє покриття, пошкоджені будинки поруч з місцем влучання, поділився міський глава.
– Це дуже знакова локація, у 2014 році тут були теракти. Це стара частина міста. Військових об’єктів тут немає, – стверджує Терехов.
На підступах до Києва працює ППО – КМВА
У Київській області, на підступах до Києва працює ППО, повідомляє КМВА. Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Київській області пролунали вибухи
У Київській області пролунали вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Оприлюднено результати перевірки укриттів у Києві
Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Ревізія київськими укриттями триває вже кілька днів після того, як 1 червня в одному із районів столиці загинули дві жінки та дитина біля зачиненого сховища. Обстежують укриття ДСНС, поліція і навіть особисто мер Києва.
Більшість бомбосховищ завалене сміттям та лахміттям, знаходитись там справді неможливо, бо тхне. В одному з районів Києва працівники ДСНС знаходять аварійний вихід, проте він замурований. Та загалом кажуть, укриття годиться для того, щоб перечекати небезпеку, якщо його бодай відчистити.
Війна в Україні забрала життя майже 9 тис. цивільних, ще понад 15,4 тис. поранено – ООН
Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 21 травня 2023 року становили 24 425 осіб (станом на 21 травня – 24 012).
Серед них – 8 983 загиблих (8 895), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини.
– УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження. Водночас отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується, – наголошується в документі.
Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область). За різними повідомленнями, там зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.
У Харківській області окупанти пошкодили трубопровід із аміаком
Трубопровід з аміаком був пошкоджений неподалік Масютівки Харківської області, повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.
– Це може бути до 134 тонн аміаку, хмару може рознести на відстань до 2,5 км, – розповів він.
Він зазначив, що об’єми витоку на трубопроводі з аміаком поки встановлюють. Наразі є лише попередня інформація. За його словами, станом на 22:30, немає загрози для населених пунктів, підконтрольних Україні.
У Харкові ракети С-300 вдарили у Слобідському та Шевченківському районах
Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо, РФ завдавала ударів ракетами С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.
Інформація уточнюється, профільні служби працюють на місцях влучань, повідомляє Харківська ОВА.
РФ обстрілює Харків ракетами – мер Терехов
Харків перебуває під ракетними ударами, повідомляє мер Ігор Терехов. Містяни чують вибухи – щонайменше пролунало кілька.