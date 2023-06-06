Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС та які будуть наслідки для екології – пояснюють експерти

Вище військове керівництво Росії цілком могло санкціонувати підрив Каховської ГЕС, бо дуже боїться українського контрнаступу. Та водночас ми отримали ще одну проблему – екологічну.

Експерти у коментарі Фактам ICTV розповіли, для чого окупантам знадобилося підривати дамбу та чи чекати нам екологічного лиха.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, росіяни вирішили підірвати греблю, бо не знають, де саме може початися контрнаступ ЗСУ. Саме таким чином ворог міг “перерізати” один із можливих шляхів просування українських військових.

Ще одна можлива причина – спроби якомога більше деморалізувати місцеве населення.

Каховське водосховище було збудовано 1958 року для подачі прісної води на Кримський півострів. Після підриву греблі нині окупований Крим напевне залишитися без питної води.

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, росіяни це прекрасно розуміли, проте їм байдуже. Окупантів турбує наступ Збройних сил України, а не люди.

– Нашого контрнаступу вони бояться більше, тому вдаються до таких актів відчаю. Для них на сьогодні важливо не програти на полі бою. Тому росіянам на місцеве населення окупованих територіях та й на українських – байдуже, – наголосив експерт.

Основна ідея підриву – збільшити річище Дніпра, щоб унеможливити висадку нашого десанту. Україна досить тривалий час тренувала своїх військових, як саме долати річкові перешкоди.

Олександр Мусієнко вважає, що вище військове керівництво РФ, чи й навіть Путін, цілком могли санкціонувати підрив ГЕС, адже такий прецедент уже був в історії. Так, у серпні 1941 року радянська влада підірвала ДніпроГЕС, щоб зупинити наступ нацистів.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що підрив ГЕС не зашкодить наступу Сил оборони, адже командування передбачило такі кроки окупантів.

Наслідки для екології

Об’єм Каховського водосховища становить 16 куб. км води. Зранку, із моменту підриву, уся ця вода скидається далі у Дніпро. До 14:00 відбудеться максимальний підйом води і затоплення територій.

Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор компанії Solar Generation, у коментарі Фактам ICTV наголосив, що наступні 7-8 днів триватиме сходження води до гирла Дніпра.

За його словами, вже можна говорити про забруднення вод Дніпра і Чорного моря паливно-мастильними матеріалами. За даними РНБО, щонайменше 150 тонн машинного мастила потрапили у Дніпро із самої ГЕС.

– За даними ДСНС, на території потенційного затоплення накопичено ще близько 150 тонн нафтопродуктів. Наприклад, зараз під воду йде елеватор аграрної компанії Нібулон – там теж є нафтопродукти. Все це потрапить у гирло Дніпра і в прибережні води Чорного моря, – розповів Станіслав Ігнатьєв.

Він наголошує, що це найбільша екологічна техногенна катастрофа у Європі всіх часів, що призведе до гуманітарної трагедії та незворотних екологічних наслідків. У Чорному морі почнеться мор риби, молюсків, ракоподібних.

Частина риби з українських вод мігрує до берегів Румунії та Туреччини, а це знизить наш рибний промисел.

Ґрунтам загрожує забруднення нафтопродуктами, хімдобривами, пестицидами. На території потенційного затоплення є скотомогильники, а це потрапляння хвороботворних бактерій і решток тварин у води.

– Це руйнація унікальної екосистеми островів заплави Дніпра та Південного Бугу. Там гніздяться і живуть дикі качки, кулики, чаплі, яструби, журавлі, дрофи. Такі хижаки, як лунь степовий і лунь болотний, та багато інших птахів, – розповідає Станіслав Ігнатьєв.

Довготривалий наслідок від екологічного лиха – це спустелення частини Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської областей, півночі Криму, адже зрошування земель на цих територіях відбувалося саме з Каховського водосховища. Можливе розширення Олешківських пісків.

В Олешківських лісах, наприклад, є дуже мало порід дерев, стійких до посухи. Наступні кілька років можливе зростання кількості лісових пожеж на цій території.

За словами Станіслава Ігнатьєва, для відновлення дамби ГЕС потрібні роки, адже для початку її треба спроєктувати, та й саме будівництво триватиме дуже і дуже довго.

Важливо зауважити, що й тисячі українців знову стануть вимушеними переселенцями, адже їхні домівки будуть зруйновані чи непридатні до проживання.

Зараз в Міноборони України попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів в зоні підтоплення, адже ворожі міни опинились під водою і їх може знести потоками.ю

Варто зауважити, що підрив греблі в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції.

Як повідомляє видання The Insider із посиланням на постанову російського уряду, за тиждень до підриву Каховської греблі влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об’єктах, що сталися внаслідок “воєнних дій”.

Так, в останньому пункті постанови зазначається, що до 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об’єктах та аварій гідротехнічних споруд, які сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичних актів, не проводиться. Документ набув чинності 31 травня.

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