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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Резніков розповів, чи буде Україна цього літа використовувати винищувачі F-16

Резніков розповів, чи буде Україна цього літа використовувати винищувачі F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили під час свого контрнаступу цього літа не використовуватимуть винищувачі F-16.

Про це він сказав в інтерв’ю NHK.

За його словами, для підготовки українських льотчиків потрібен час. Він зазначив, що Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих літаків.

Резніков зауважив, що Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.

Раніше ми розповідали, що винищувачі F-16 зможуть посилити українську ППО.  Понад рік Київ просив західних союзників про передавання цих винищувачів, а зараз справа дійшла до конкретики.

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Винищувач F-16, Винищувачі для України, контрнаступ, Олексій Резніков
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