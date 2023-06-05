Резніков розповів, чи буде Україна цього літа використовувати винищувачі F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили під час свого контрнаступу цього літа не використовуватимуть винищувачі F-16.

Про це він сказав в інтерв’ю NHK.

За його словами, для підготовки українських льотчиків потрібен час. Він зазначив, що Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих літаків.

Резніков зауважив, що Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.

Раніше ми розповідали, що винищувачі F-16 зможуть посилити українську ППО. Понад рік Київ просив західних союзників про передавання цих винищувачів, а зараз справа дійшла до конкретики.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.