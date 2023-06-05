Резніков розповів, чи буде Україна цього літа використовувати винищувачі F-16
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили під час свого контрнаступу цього літа не використовуватимуть винищувачі F-16.
Про це він сказав в інтерв’ю NHK.
За його словами, для підготовки українських льотчиків потрібен час. Він зазначив, що Україні доведеться також домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих літаків.
Резніков зауважив, що Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.
Раніше ми розповідали, що винищувачі F-16 зможуть посилити українську ППО. Понад рік Київ просив західних союзників про передавання цих винищувачів, а зараз справа дійшла до конкретики.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло