Окупанти вже усвідомили, що з Криму їм доведеться втекти: Зеленський про свідоме знищення Росією Каховської ГЕС

Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що з півострова їм доведеться втекти.

Про це у вечірньому відеозверненні за 6 червня повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки підриву Каховської ГЕС.

– Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне. Ще кілька речей хочу сказати окремо. Щодо нашого Півдня та Криму. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму, – стверджує глава держави.

Президент переконаний, що лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не відбудеться.

Росія використовує все що завгодно для терору – будь-які обʼєкти, тому держава-терорист повинна програти, наголосив Зеленський.

Весь світ знатиме про цей російський злочин війни – екоцид. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження, вважає президент.

– Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам і державам, народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну, готові допомогти нашим людям, деокупаційним крокам, – сказав Зеленський.

Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби.

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