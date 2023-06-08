Дуже бояться контрнаступу: в ISW назвали головний мотив росіян зруйнувати Каховську ГЕС

Російське командування не подумало про наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС і було занадто занепокоєне українським контрнаступом.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Такої думки дотримуються і українські експерти, і військове командування України.

Наприклад, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що росіяни раді тому, що велика вода затопила деякі острови, бо думали, що там базуються ЗСУ.

В Оперативному командуванні Південь вважають, що окупанти не подумали про наслідки перед руйнуванням дамби і були надто занепокоєні українським контрнаступом.

Повінь від руйнування дамби Каховської ГЕС знищила багато російських польових укріплень першої лінії, які окупанти хотіли використати для захисту від атак ЗСУ.

Швидка повінь, ймовірно, змусила російських військових і техніку, зосереджених в Олешках і Голій Пристані, відступити. Раніше армія РФ використовувала ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на правому березі Дніпра.

За словами речниці Південного оперативного командування Наталі Гуменюк, росіяни перемістилися на відстань від 5 до 15 км від зони повені. Тепер російська артилерія не діставатиме до деяких населених пунктів на правому березі, які вони раніше атакували.

Також повінь знищила російські мінні поля вздовж берега – на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді.

Раніше окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що руйнування дамби ГЕС вигідне для російської оборони, оскільки ускладнить просування українських військ через Дніпро. Аналітики вказують, що Сальдо ігнорує втрату першої лінії російської оборони. Також невідомо, скільки важкої техніки втратила РФ від повені.

Джерело : ISW

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