Наслідки підриву Каховської ГЕС: супутникові знімки Херсона, Голої Пристані, Олешків та Кардашинки

У мережі з’явилися нові супутникові знімки, на яких видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції для Херсонської області. На кадрах можна побачити підтоплення Херсону та ще трьох тимчасово окупованих населених пунктів.

На свіжих супутникових знімках Planet Labs, опублікованих проєктом Радіо Свобода Схеми, видно наслідки підтоплення Херсону та населених пунктів на лівому березі Дніпра – Голої Пристані, Олешок та села Кардашинка.

На актуальних кадрах 7 червня можна порівняти, як розлилася річка Дніпро через підрив Каховської ГЕС російськими військами у ніч з 5 на 6 червня.

За останніми даними, відомо щонайменше про трьох загиблих внаслідок повені в Олешках. Наразі ще невідомо, скільки людей могли загинути через затоплення на лівому березі, тому що російські окупанти не дають можливості допомогти мирним людям.

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