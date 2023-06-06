Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню не підлягає – Укренерго

Підірвана окупантами вночі 6 червня Каховська ГЕС повністю зруйнована. В Укренерго кажуть, що електростанція відновленню не підлягає.

– За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення, – уточнили в енергокомпанії.

Енергетики також кажуть, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для Запорізької АЕС, оскільки вода з нього необхідна для конденсаторів турбін і систем безпеки.

Наразі ставок-охолоджувач біля АЕС наповнений, український персонал станції моніторить усі показники, масштаби та наслідки руйнування уточнюються.

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Наразі проводиться евакуація населення з ймовірної зони підтоплення. Йдеться про десяток сіл та частково Херсон.

Фото: Укренерго

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