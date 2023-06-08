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Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини – Укргідроенерго

Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини – Укргідроенерго

Війська РФ не зможуть знищити Київську ГЕС, оскільки вона захищена від можливих ударів як з повітря, так і зсередини.

Про це повідомив в етері телемарафону гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Він зазначив, що погрози окупантів щодо Київської ГЕС можуть бути тільки в їхній хворій уяві.

– Вони не могли туди дістатися, коли були від станції буквально за 5 км – в Димері. То сьогодні тим більше вони нічого не зможуть з нею зробити, – наголосив Сирота.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва. Вона захищена від ДРГ та ударів із повітря.

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Київська ГЕС захищена від ударів з повітря та зсередини – Укргідроенерго

Джерело: телемарафон

Фото: Укргідроенерго

Київ, Укргідроенерго
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