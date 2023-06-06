Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв

Сергій Наєв
Фото: УНІАН

Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва. Вона захищена від можливих ворожих дій.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Нами вжито відповідних заходів з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений та вже діє, – сказав він.

За його словами, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішними.

Наєв зазначив, що командування аналізує всі загрози, які можуть бути у майбутньому, та завчасно вживає адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Наразі проводиться евакуація населення з ймовірної зони підтоплення.

Читайте також
Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС та які будуть наслідки для екології – пояснюють експерти
Каховська ГЕС

Війна в Україні, Київ, Сергій Наєв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи є загроза життю та здоров’ю людей через пошкодження трубопроводу з аміаком на Харківщині – ОВА
Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв
Підтоплено 13 сіл на правому березі, евакуйовано 1,3 тис. осіб – речник ДСНС
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Нині загрози підтоплення немає: Сєнкевич про ситуацію у Миколаєві
Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв
У ставку на ЗАЕС утримується рівень води, який був до підриву греблі Каховської ГЕС – Котін
Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв
Зруйнувати Каховську ГЕС обстрілами фізично нереально, її підірвали окупанти – Зеленський
Володимир Зеленський
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Знущаються та шантажують: як росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ
російські паспорти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)
Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь