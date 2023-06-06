Київська ГЕС захищена від ДРГ та ударів із повітря – Наєв

Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва. Вона захищена від можливих ворожих дій.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Нами вжито відповідних заходів з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений та вже діє, – сказав він.

За його словами, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішними.

Наєв зазначив, що командування аналізує всі загрози, які можуть бути у майбутньому, та завчасно вживає адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Наразі проводиться евакуація населення з ймовірної зони підтоплення.

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