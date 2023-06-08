Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри – Укргидроэнерго

Войска РФ не смогут уничтожить Киевскую ГЭС, поскольку она защищена от возможных ударов как с воздуха, так и изнутри.

Об этом сообщил в эфире телемарафона гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Он отметил, что угрозы оккупантов относительно Киевской ГЭС могут быть только в их больном воображении.

— Они не могли туда добраться, когда были от станции буквально в 5 км — в Дымере. То сегодня тем более они ничего не смогут с ней сделать, — подчеркнул Сирота.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева. Она защищена от ДРГ и ударов с воздуха.

Источник: телемарафон

Фото: Укргидроэнерго

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