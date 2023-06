Ініціатива за Україною на більшості напрямків фронту – розвідка Британії

На тлі надзвичайно складної оперативної ситуації тривають важкі бої на багатьох ділянках фронту, проте на більшості напрямків Україна утримує ініціативу.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у ранковому зведенні 8 червня.

Водночас там наголошують, що російським військам, ймовірно, як і раніше наказано якнайшвидше перейти в наступ, з огляду на те, що “чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити Мар’їнку неподалік Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року”.

Щодо паводку у Херсонській області, який спричинив підрив Каховської ГЕС, у британській розвідці кажуть, що 7 червня рівень води у пониззі Дніпра продовжував зростати, проте, ймовірно, почне знижуватися протягом 8 червня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 June 2023.

