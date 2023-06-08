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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ініціатива за Україною на більшості напрямків фронту – розвідка Британії

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На тлі надзвичайно складної оперативної ситуації тривають важкі бої на багатьох ділянках фронту, проте на більшості напрямків Україна утримує ініціативу.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у ранковому зведенні 8 червня.

Водночас там наголошують, що російським військам, ймовірно, як і раніше наказано якнайшвидше перейти в наступ, з огляду на те, що “чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити Мар’їнку неподалік Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року”.

Щодо паводку у Херсонській області, який спричинив підрив Каховської ГЕС, у британській розвідці кажуть, що 7 червня рівень води у пониззі Дніпра продовжував зростати, проте, ймовірно, почне знижуватися протягом 8 червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Ініціатива за Україною на більшості напрямків фронту – розвідка Британії

Армія Росії, Війна в Україні, Великая Британия, ЗСУ, Розвідка, Російська агресія
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