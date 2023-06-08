Перші жертви затоплення через підрив Каховської ГЕС і бої під Бахмутом: 470-та доба війни

8 Червня, 0:00

В Олешках є загиблі від повені після підриву Каховської ГЕС

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області є загиблі через підтоплення після підриву Каховської ГЕС, повідомив мер Євген Рищук.

– На жаль. Є перші повідомлення про загиблих від повені, – зазначив він.

У коментарі журналістам Рищук повідомив про трьох загиблих. За його словами, надвечір російські військові почали евакуювати людей з дахів.