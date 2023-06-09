У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей

Організація Об’єднаних Націй не займається фізичним порятунком людей.

Це визнав речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час пресконференції в Нью-Йорку.

Коментуючи критику з боку президента Володимира Зеленського щодо недостатнього залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, Дюжаррік сказав, що місія Організації знаходиться в Україні “від початку конфлікту”.

– Наскільки мені відомо, ми не беремо участі у фізичному порятунку, оскільки в нас немає таких можливостей та обладнання, які дають змогу робити це в масовому масштабі. Судячи з того, що я бачив, цим займаються переважно військові, поліція та інші екстрені служби, – сказав він.

За його словами, ООН надає різноманітну гуманітарну допомогу постраждалим.

Дюжаррік каже, що ООН бере участь у “наданні допомоги людям у переміщенні в більш безпечні райони, доступі до чистої води й продовольства та отриманні грошової допомоги для задоволення їхніх невідкладних потреб”.

Він нагадав, що Всесвітня продовольча програма вже доставила готові до вживання харчові продукти для 18 тис. осіб, які постраждали від повені після евакуації в частини Херсонської та Миколаївської областей, які не зазнали значних підтоплень.

Речник генсека також згадав і про Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який організував постачання води автотранспортом, доправивши понад 100 тис. пляшок питної води, а також таблетки для очищення й каністри в постраждалі населені пункти.

– Понад 30 гуманітарних організацій присутні на залізничних та автобусних станціях і в транзитних центрах, щоб підтримати людей, які були змушені покинути свої домівки через повінь. Це стосується жінок з дітьми, людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями, що є особливо складним завданням за цих обставин, – пояснив він.

Партнери по всій Україні пропонують медичну й психосоціальну підтримку людям у дорозі та евакуйованим, які прибувають у Миколаїв, Одесу та інші міста, сказав він.

– З першої хвилини, як тільки це сталося, ми зосереджені на тому, щоб разом з нашими партнерами з гуманітарної діяльності доставити якомога більше гуманітарної допомоги тим, хто її потребує, – сказав Дюжаррік.

Водночас в ООН “вкрай стурбовані тяжким становищем цивільних осіб, які опинилися в районах, що перебувають під контролем російських військових”, підкреслив речник генсека ООН.

Джерело : Укрінформ

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