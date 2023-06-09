Системи Hawk та боєприпаси до Patriot: США виділили ЗСУ пакет допомоги на $2,1 млрд

У п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму близько $2,1 млрд.

Як поінформували в пресслужбі Пентагону, пакет включає критично важливі для української армії засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Він надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Цей механізм передбачає, що Сполучені Штати закуповують озброєння у виробників чи партнерів, а не виділяють зі своїх запасів.

До нового оборонного пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot

зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk

артилерійські боєприпаси калібру 105 мм і 203 мм;

розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;

ракети з лазерним наведенням.

Крім того, передбачені додаткові витрати на навчання українських воїнів та обслуговування техніки, яка надається Україні.

В Пентагоні наголосили, що цей пакет спрямований на довгострокову підтримку Збройних сил України в захисті територій та стримуванні агресії РФ.

– Сполучені Штати продовжать працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки, – наголошується в повідомленні.

Нещодавно президент США Джо Байден запевнив, що допомога для України триватиме й далі, попри можливі складнощі щодо проходження цього питання в американському Конгресі.

Джерело: Міноборони США

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