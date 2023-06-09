Системи Hawk та боєприпаси до Patriot: США виділили ЗСУ пакет допомоги на $2,1 млрд
У п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму близько $2,1 млрд.
Як поінформували в пресслужбі Пентагону, пакет включає критично важливі для української армії засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
Він надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Цей механізм передбачає, що Сполучені Штати закуповують озброєння у виробників чи партнерів, а не виділяють зі своїх запасів.
До нового оборонного пакету увійшли:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;
- артилерійські боєприпаси калібру 105 мм і 203 мм;
- розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;
- ракети з лазерним наведенням.
Крім того, передбачені додаткові витрати на навчання українських воїнів та обслуговування техніки, яка надається Україні.
В Пентагоні наголосили, що цей пакет спрямований на довгострокову підтримку Збройних сил України в захисті територій та стримуванні агресії РФ.
– Сполучені Штати продовжать працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки, – наголошується в повідомленні.
Нещодавно президент США Джо Байден запевнив, що допомога для України триватиме й далі, попри можливі складнощі щодо проходження цього питання в американському Конгресі.
Джерело: Міноборони США