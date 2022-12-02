Грудень, 02 в 19:12

Іспанія передала Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk для протиповітряної оборони. Hawk здатний захистити українське небо від ворожих крилатих ракет та безпілотників.

Про іспанську військову допомогу повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США також можуть надати Україні ЗРК Hawk, але не уточнювали, яку кількість комплексів зможуть передати.

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Що відомо про американський комплекс Hawk та які його технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

MIM-23 HAWK: що це

Це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс прийняли на озброєння у 1960 році, відтоді він пройшов кілька модернізацій.

Система Hawk – попередник системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies.

Спершу Hawk розробляли тільки для знищення літаків, але згодом модернізували і для перехоплення ракет та дронів.

Наприклад, остання модернізація передбачала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення кількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Перші варіанти MIM-23 Hawk уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км. Після доопрацювань максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 км за максимальної висоти 18 км.

Хоча MIM-23 Hawk належить до минулого покоління ЗРК, свого часу він був основним зенітним комплексом США та країн НАТО впродовж майже всієї Холодної війни.

Тоді система мала чималий тираж та перебувала на озброєнні 10 країн. У 1990-х роках США вивели його з експлуатації, проте Hawk залишається на озброєнні ще у двох десятках країн.

Особливості комплексу

Попри велику кількість модернізацій, вогневі можливості комплексу продовжують спиратися на зенітну ракету MIM-23. До речі, сама ракета теж проходила оновлення до середини 90-х років.

Комплекс має у своєму складі зенітну батарею зазвичай із двома вогневими зводами, що мають по три пускові установки кожен.

На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети MIM-23. А самі пускові установки можуть бути як самохідними, так і причіпними.

Також до батареї входять різні РЛС, мобільний пункт управління та допоміжні машини. Ще комплекс оснащений приймачем системи визначення свій-чужий, тобто Hawk може відрізняти ворожі ракети від своїх.

Варто зазначити, що таке наповнення батареї залежить від модифікації ЗРК.

Основний і єдиний параметр бойових можливостей Hawk – ракета MIM-23.

Дальність знищення цілей – до 45-50 км, висота – до 20 км, швидкість ракети – 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Технічні характеристики MIM-23 Hawk

Дальність виявлення цілей — до 100 км.

Дальність ураження цілей — до 50 км.

Максимальна висота цілі — до 20 км.

Вага – 590 кг.

Довжина – 5,08 м.

Боєголовка – 54 кг.

Комплекс Hawk зможе чудово впоратись з ворожими крилатими ракетами та дронами-камікадзе.