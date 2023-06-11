Окупанти перекидають військових з Херсонщини під Бахмут та Запоріжжя – Маляр

Окупанти здійснюють переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило “звузити” можливу географію активних дій ЗСУ, – повідомила вона.

Маляр Зазначила, що підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

Також, руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.

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