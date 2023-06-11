Відкрили вогонь у спини цивільних: шестеро людей поранені під час евакуації на Херсонщині

Армія РФ атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. У результаті цього шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни – боягузливі терористи, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі повідомили, що окупанти створюють “живий щит” з евакуйованих жителів Херсонщини, використовуючи наслідки підриву Каховської ГЕС у своїх цілях.

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