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Открыли огонь в спины гражданских: шесть человек ранены во время эвакуации на Херсонщине

Евакуація з Херсона
Фото: УНИАН

Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которых эвакуировали с левого берега на Херсонщине. В результате этого шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне – трусливые террористы, – написал он в Telegram.

Напомним, что ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты создают “живой щит” из эвакуированных жителей Херсонщины, таким образом используя последствия подрыва Каховской ГЭС в своих целях.

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Война в Украине, Евакуація, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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