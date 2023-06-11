Открыли огонь в спины гражданских: шесть человек ранены во время эвакуации на Херсонщине

Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которых эвакуировали с левого берега на Херсонщине. В результате этого шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне – трусливые террористы, – написал он в Telegram.

Напомним, что ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты создают “живой щит” из эвакуированных жителей Херсонщины, таким образом используя последствия подрыва Каховской ГЭС в своих целях.

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