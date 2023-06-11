Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго

Каховська ГЕС
Фото: Офіс генпрокурора

Рівень Каховського водосховища у районі Нікополя становить 9,1 м, що на 7 см нижче, ніж опівдні. Відповідні дані наводить Приватне акціонерне товариство Укргідроенерго.

За даними Укргідроенерго, водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон на цей час становить 3,98 м. Від ранку позначка опустилась на 20 см.

В Укргідроенерго зазначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не вплинув на режими роботи Київської ГЕС та гідроакумулювальної електростанції, Канівської, Кременчуцької та Середньодніпровської ГЕС.

У повідомленні йдеться, що через різке зниження рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 м та становить 4,2 м. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

Станом на ранок, з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб. км води. У районі природного парку Нижньодніпровський вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками. Водночас продовжується обміління акваторії у нацпарку Кам’янська Січ – на понад 7 м.

Фахівці Державної екологічної інспекції та Держводагентства, у місцях, де це можливо, здійснюють відбір проб води. За результатами лабораторних досліджень, у дніпровській та воді річки Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій.

Читайте також
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Нікополь, Укргідроенерго
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під Мелітополем партизани знищили групу окупантів – ЦНС
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу – що відомо
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
Відкрили вогонь у спини цивільних: шестеро людей поранені під час евакуації на Херсонщині
Евакуація з Херсона
У Міноборони РФ заявили, що один із кораблів Чорноморського флоту атакували морські безпілотники
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (11.06.2023)
Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь