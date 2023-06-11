Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго

Рівень Каховського водосховища у районі Нікополя становить 9,1 м, що на 7 см нижче, ніж опівдні. Відповідні дані наводить Приватне акціонерне товариство Укргідроенерго.

За даними Укргідроенерго, водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон на цей час становить 3,98 м. Від ранку позначка опустилась на 20 см.

В Укргідроенерго зазначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не вплинув на режими роботи Київської ГЕС та гідроакумулювальної електростанції, Канівської, Кременчуцької та Середньодніпровської ГЕС.

У повідомленні йдеться, що через різке зниження рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 м та становить 4,2 м. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

Станом на ранок, з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб. км води. У районі природного парку Нижньодніпровський вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками. Водночас продовжується обміління акваторії у нацпарку Кам’янська Січ – на понад 7 м.

Фахівці Державної екологічної інспекції та Держводагентства, у місцях, де це можливо, здійснюють відбір проб води. За результатами лабораторних досліджень, у дніпровській та воді річки Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій.

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