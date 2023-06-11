Рівень води в Каховському водосховищі знизився до 9,1 м – Укргідроенерго
Рівень Каховського водосховища у районі Нікополя становить 9,1 м, що на 7 см нижче, ніж опівдні. Відповідні дані наводить Приватне акціонерне товариство Укргідроенерго.
За даними Укргідроенерго, водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон на цей час становить 3,98 м. Від ранку позначка опустилась на 20 см.
В Укргідроенерго зазначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не вплинув на режими роботи Київської ГЕС та гідроакумулювальної електростанції, Канівської, Кременчуцької та Середньодніпровської ГЕС.
У повідомленні йдеться, що через різке зниження рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням.
За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 м та становить 4,2 м. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.
Станом на ранок, з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб. км води. У районі природного парку Нижньодніпровський вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками. Водночас продовжується обміління акваторії у нацпарку Кам’янська Січ – на понад 7 м.
Фахівці Державної екологічної інспекції та Держводагентства, у місцях, де це можливо, здійснюють відбір проб води. За результатами лабораторних досліджень, у дніпровській та воді річки Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова