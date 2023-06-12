Катастрофа масштабів ЧАЕС із кислотними дощами: чим загрожує підрив Росією заводу Кримський титан

Зранку 2 червня у Херсонській ОВА повідомили, що російські окупанти планують влаштувати провокацію на хімічному заводі Кримський титан, що розташований на перешийку на шляху в окупований Крим.

Як заявив начальник ОВА Олександр Прокудін, на територію заводу окупантами була завезена вибухівка, а територія навколо мінується.

Наслідки для України від вибуху на хімзаводі можуть бути катастрофічними, а зона ураження від небезпечних хімічних речовин може сягнути сотні кілометрів.

Факти ICTV поспілкувалися з екологами, щоб розібратись, до чого може призвести вибух на заводі Кримський титан.

Олександр Прокудін заявив, що ймовірний вибух, який можуть влаштувати росіяни, спровокує викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля.

З цим погоджується і директорка Офісу сталих рішень, президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмила Циганок.

За її словами, попри те, що Кримський титан був раніше найбільшим виробником діоксиду титану в Східній Європі, підприємство також виробляє й іншу хімічну продукцію: міндобрива, сірчана кислота, алюміній, сульфати, рідке натрієве скло, залізний купорос тощо.

– Тобто ряд дуже небезпечних речовин. Якщо титан досить важкий (і складно переноситься потоками вітру, – Ред.), то інші елементи більш леткі. Тому небезпека справді існує, – пояснила вона.

Еколог наголосила, що масштаби цієї небезпеки залежать від багатьох факторів: погодних умов, сили та напрямку вітру, а також часу, коли російські окупанти можуть вдатися до такої провокації.

Де розташований Кримський титан та які є ризики

Підприємство розташоване на території Криму, в північній частині півострова на Перекопському перешийку на узбережжі Сиваша, поруч із півостровом Ад, і займає площу 4 785 га.

Воно з’єднується під’їзною залізничною колією зі станцією Вадим Одеської залізниці. Підприємство розташоване за декілька кілометрів від Херсонської області.

Наразі немає чіткого розуміння, наскільки масштабним може бути ризик вибуху на території заводу.

У своєму терміновому зверненні очільник Херсонської ОВА Прокудін казав, що в разі підриву заводу можуть постраждати жителі АР Крим, до семи областей України, а також територія Туреччини і сама Російська Федерація.

Водночас Людмила Циганок каже, що в разі вибуху, а також з огляду на напрямок вітру, можуть постраждати території Херсонської, Миколаївської, Одеської області та АР Крим. Водночас, за інших факторів, якщо вітер буде спрямований на схід, то розповсюдження хімічних речовин може піти на територію Запоріжжя, Маріуполя, Горлівки та Краматорська.

– Тому ризик колосальний, недаремно бояться екологічної катастрофи. Навіть окремі групи вчених стверджують, що це може бути другим Чорнобилем, – сказала вона.

Віцепрезидент Асоціації професіоналів довкілля PAEW Валентин Щербина сумнівається, що територія може бути забруднена настільки, щоб дістати до Туреччини.

– Я сумніваюсь, що граничні концентрації цих сполук дійдуть туди (до Туреччини. – Ред.) в таких величинах. Але українській флорі, фауні, й узагалі всьому живому на Півдні України, звісно, дістанеться саме через водну міграцію, – вважає Щербина.

На його думку, більшу загрозу становить перенесення поверхневими водами, а не повітрям, оскільки частки хімічних сполук можуть бути занадто важкими, щоб переноситись на великі відстані.

При цьому еколог Циганок каже, що на заводі Титан у Криму є відстійники, де відбувається нагромадження сірчанокислотних відходів, що є отруйною речовиною.

– Оцей відстійник має бути постійно наповнений водою. Якщо концентрація води раптом починає зменшуватись (а у випадку аварій ми розуміємо, які є ризики), то в повітря летить сірчаний ангідрид, – каже вона.

Що робити в разі хімнебезпеки: ознаки отруєння та алгоритм дій

У Херсонській ОВА поширили пам’ятку, в якій пояснили порядок дій у разі хімічної небезпеки.

Згідно з пам’яткою, першочергово треба убезпечити свої органи дихання та знайти способи захистити свою шкіру.

Після цього, за можливості, варто негайно залишити зону хімічного забруднення. Якщо така можливість відсутня, то варто негайно герметизувати приміщення, в якому перебуваєте, зачинивши вікна, димоходи, вентиляційні люки і щілини в рамах вікон і дверей.

Повний перелік дій можна подивитись на картинці нижче:

Ознаки отруєння небезпечними хімікатами можуть мати різний прояв. До первинних ознак належать першіння в горлі, нежить, кашель, а інколи – алергічні реакції.

Водночас отруйні пари можуть призвести до судом, втрати свідомості, а також смерті від зупинки і паралічу серця.

Як зрозуміти, що на Кримському титані сталася аварія

Людмила Циганок каже, що першою ознакою, що відбулась катастрофа, може бути не лише реакція організму, а й зміни в навколишньому середовищі.

– Навколо може з’явитися імла. Ці всі небезпечні речовини можуть покрити іржею поверхню ґрунту чи автомобілів. Також може раптово пожовкнути листя на кущах і деревах, особливо молодих. Буде відчутний запах кислоти, – пояснила вона.

Еколог каже, що хмари з хімічними сполуками, інакше кажучи, хмари іржі, можуть бути небезпечні ще й тому, що вони пов’язані з сірчастим ангідридом.

– Це така речовина, що при взаємодії з водою утворює сірчану кислоту. Тобто це летюча речовина, але як зазвичай люди діють: вони беруть вологі серветки чи маски, а при взаємодії з вологою мінімальна кількість вологи поєднується з газом, і утворюється саме ця сірчана кислота. Нею дихати не можна, тому що це отрута, – сказала Циганок.

За її словами, наслідки вдихання цієї отрути можуть призвести до облисіння, часткової втрати зору тощо.

Крім людей, кислотні сполуки можуть завдати шкоди і природі навколо.

– Можлива втрата врожаю, куди впадуть ці кислотні дощі. Ці речовини, поєднавшись із вологою, утворюють одразу кислі дощі… Може з’явитися мертва худоба, птахи. Це миттєві реакції довкілля, по яких людина може зрозуміти, що трапилось екологічне лихо, – пояснила вона.

Наслідки можливої аварії

За словами Людмили Циганок, вода може переносити небезпечні хімічні речовини і давати про себе знати протягом багатьох років.

– Це може бути досить довгий період, тому що все може залежати від масштабів, площі ураження і від того, якщо, наприклад, будуть підірвані відстійники, то це буде набагато серйозніше, ніж якщо просто буде викид небезпечних речовин у повітря. Важко сказати гіпотетично, але лік може йти на десятки років, – додала вона.

Водночас еколог Валентин Щербина коротко прокоментував наслідки такої аварії: “Це буде екологічна катастрофа, причому досить серйозного масштабу”.

Зазначимо, що як експерти-екологи, так і Херсонська ОВА закликали зберігати спокій та не піддаватись на спробу Росії інформаційно розхитати суспільство, вдаючись до таких провокацій. У будь-якому з випадків в ОВА закликали слідкувати за подальшими оголошеннями обласної влади та влади країни, що стосуватимуться цієї теми.

Нагадаємо, перші повідомлення про мінування заводу Титан в Армянську з’явились ще 31 травня, коли про це повідомив партизанський рух Атеш.

У 2018 році Росія вже вдавалась до провокацій екологічної катастрофи на Кримському титані. Тоді на підприємстві відбувся викид небезпечних речовин, внаслідок чого із Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини вивезли на реабілітацію майже 550 дітей і дорослих.

Однією з ознак викиду було й те, що всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею, про що попереджають експерти і цього разу.

Крім того, від хімічного отруєння на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим півостровом тоді постраждав 61 український прикордонник.

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