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Хімічні викиди в Армянську: завод Титан відновив роботу

Після хімічних викидів в Армянську на півночі окупованого півострова запустили завод Кримський титан.

Завод Кримський титан відновив роботу в суботу, 20 жовтня, йдеться у заяві Росприроднагляду.

За словами глави окупаційної адміністрації Армянська Василя Теліженка, аби завод запрацював на повну потужність, знадобиться близько тижня.

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Нагадаємо, наприкінці серпня всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею.

На початку вересня окупаційна влада Криму зупинила завод Кримський титан через неконтрольовані викиди.

Уже 23 вересня в Армянську скасували режим надзвичайної ситуації

Незважаючи на це, в жовтні мешканці Армянську поскаржилися на погане самопочуття через нові хімічні викиди.

Фото: НВ

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