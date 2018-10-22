Після хімічних викидів в Армянську на півночі окупованого півострова запустили завод Кримський титан.

Завод Кримський титан відновив роботу в суботу, 20 жовтня, йдеться у заяві Росприроднагляду.

За словами глави окупаційної адміністрації Армянська Василя Теліженка, аби завод запрацював на повну потужність, знадобиться близько тижня.

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Нагадаємо, наприкінці серпня всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею.

На початку вересня окупаційна влада Криму зупинила завод Кримський титан через неконтрольовані викиди.