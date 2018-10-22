Після хімічних викидів в Армянську на півночі окупованого півострова запустили завод Кримський титан.
Завод Кримський титан відновив роботу в суботу, 20 жовтня, йдеться у заяві Росприроднагляду.
За словами глави окупаційної адміністрації Армянська Василя Теліженка, аби завод запрацював на повну потужність, знадобиться близько тижня.
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Нагадаємо, наприкінці серпня всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею.
На початку вересня окупаційна влада Криму зупинила завод Кримський титан через неконтрольовані викиди.
Уже 23 вересня в Армянську скасували режим надзвичайної ситуації.
Незважаючи на це, в жовтні мешканці Армянську поскаржилися на погане самопочуття через нові хімічні викиди.
Фото: НВ
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