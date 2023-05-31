Хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ: окупанти мінують завод Титан в Армянську

Російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, що розташований біля міста Армянськ.

Про це повідомляють у партизанському русі Атеш.

Зазначається, що у такий спосіб окупанти хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ і звинуватити Україну в “екологічному тероризмі”.

– Мабуть, рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом. Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ і звинуватити Україну в “екологічному тероризмі”. Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться, – йдеться у повідомленні.

Титан – це підприємство в Криму, найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи.

Крім діоксиду титану пігментного, підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.

Завод має у своєму розпорядженні два цехи (Титан-1 і Титан-2) з виробництва діоксиду титану проєктною потужністю по 40 тис. тонн на рік кожен.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Атеш

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