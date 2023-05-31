Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ: окупанти мінують завод Титан в Армянську

кримський завод Титан

Російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, що розташований біля міста Армянськ.

Про це повідомляють у партизанському русі Атеш.

Зазначається, що у такий спосіб окупанти хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ і звинуватити Україну в “екологічному тероризмі”.

– Мабуть, рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом. Це робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ і звинуватити Україну в “екологічному тероризмі”. Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться, – йдеться у повідомленні.

карта

Титан – це підприємство в Криму, найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи.

Крім діоксиду титану пігментного, підприємство виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.

Завод має у своєму розпорядженні два цехи (Титан-1 і Титан-2) з виробництва діоксиду титану проєктною потужністю по 40 тис. тонн на рік кожен.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Димова завіса не врятує Кримський міст – британська розвідка
Керченський міст, Кримський міст

Фото: Атеш

Війна в Україні, Завод, Крим, Мінування, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
CV-90. Україна отримає від Швеції одні з найсучасніших БМП – Міноборони
Хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ: окупанти мінують завод Титан в Армянську
371 дитина – вдома, але треба повернути з РФ усіх депортованих – Зеленський
Володимир Зеленський
РФ все більше втрачає ініціативу у війні – британська розвідка
Російські окупанти в Криму
Передавала ворогу дані про позиції Сил оборони: у Кривому Розі затримали агентку ФСБ
СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі
РФ зменшила кількість носіїв Калібрів у Чорному морі – ОК Південь
Запуск ракет типу Калібр із моря
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Перебудови, кондиціонери та пластикові вікна: як УПЦ МП похазяйнувала в Києво-Печерській лаврі
лавра Київ
Окупант, який здався в полон українському дрону, хоче повернутися до Росії
Хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ: окупанти мінують завод Титан в Армянську
Україна наближається до енергонезалежності: на заході розгорнули пошук газових покладів
Хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ: окупанти мінують завод Титан в Армянську
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь