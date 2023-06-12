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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Підняли державний прапор: ЗСУ звільнили в село Сторожове на Донеччині

Підняли державний прапор: ЗСУ звільнили в село Сторожове на Донеччині

Українські військові зайшли у село Сторожове та підняли там державний прапор.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, синьо-жовтий прапор у селі підняли морські піхотинці 35 окремої бригади ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Ганна Маляр наголосила, що наші воїни крок за кроком будуть звільняти від окупантів всю українську землю.

Село Сторожове на Донеччині звільнили від російських окупантів 12 червня 2023

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Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили село Макарівка Донецької області від російських окупантів.

11 червня стало відомо про звільнення села Нескучне Донецької області.

Фото: Ганна Маляр

Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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