Українські військові звільнили Макарівку Донецької області – Міноборони

Українські військові звільнили село Макарівка Донецької області від російських окупантів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на різних напрямках фронту, зокрема, на тих, де проводиться наступ.

За словами заступниці глави МО, деокуповано населені пункти Макарівка та Благодатне. Водночас на півдні України є просування на двох напрямках від 300 до 1,5 тис. м.

Макарівка Донецької області на карті

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища, ЗСУ просунулися вперед на 250 метрів.

На напрямках, де українські військові в обороні, жодної позиції не втрачено, стверджує заступниця міністра оборони.

Раніше повідомлялось про звільнення ще двох населених пунктів у Донецькій області – Благодатного та Нескучного.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень назвав звільнення Благодатного першими результатами контрнаступальних дій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.