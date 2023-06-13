У Києві активісти облили зеленкою та викинули на смітник екснардепа
У Києві активісти облили зеленкою колишнього народного депутата Тараса Чорновола.
Наразі поліція Києва з’ясовує обставини інциденту.
– Подія зареєстрована, перевіряємо, – повідомили у столичному главку поліції.
За інформацією поліції Києва, близько 10 осіб обклеїли автомобіль Чорновола наклейками “зрадник”, а після цього облили його речовиною зеленого кольору.
У Telegram-пабликах пишуть, що нардепа також облили сечею і викинули у бак для сміття.
Активісти кажуть, що він ображав наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову.
Нагадаємо, що увечері 7 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в бою під Бахмутом загинув герой України, доброволець Дмитро Коцюбайло із позивним Да Вінчі.
Фото: скрін з відео
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