Березень, 07 в 21:36

Увечері 7 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в бою під Бахмутом загинув герой України, доброволець Дмитро Коцюбайло із позивним Да Вінчі.

Президент назвав українського воїна людиною-символом та прикладом хоробрості.

– Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер і сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України, – сказав Зеленський.

Факти ICTV розповідають, ким був український герой Дмитро Коцюбайло.

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Да Вінчі було 27 років. Молодший лейтенант, який очолював окремий механізований батальйон Вовки Да Вінчі в складі 67 окремої механізованої бригади.

На фронт український захисник пішов 2014-го, разом із початком російсько-української війни. Під час боїв у Пісках Донецької області того ж року зазнав важкого поранення танковим снарядом.

Через кілька місяців після реабілітації повернувся на передову, де продовжив захищати Україну від російських загарбницьких військ.

У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський відзначив Дмитра Коцюбайла званням Герой України.

У 2018 році Вікна-Новини розповідали історію кохання українського захисника, який на війні зустрів волонтерку Аліну Михайлову.

У підрозділі Вовки Да Вінчі теж відреагували на смерть комбата.

– Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув командир Вовків Да Вінчі. Загинув зі зброєю в руках, загинув, першим ідучи в бій. Жив і загинув як Герой, – йдеться у повідомленні.

Військові пояснили, що їхній підрозділ зветься Вовки Да Вінчі саме тому, що вони завжди йшли за Дмитром у бій.

– Він був для нас найкращим командиром, побратимом, лідером і взірцевим націоналістом, – написали вони.

У підрозділі кажуть, що усе своє свідоме життя Дмитро Коцюбайло присвятив боротьбі з російським ворогом.

– Він пішов на фронт, коли йому заледве виповнилося 18 років. Про його бойовий шлях промовисто свідчить факт, що Да Вінчі став першим добровольцем і наймолодшим командиром, котрий прижиттєво отримав звання Героя України, – йдеться у повідомленні.

Побратими Коцюбайла кажуть, що їхня бойова родина зазнала непоправної втрати, а вся Україна втратила легендарного командира.

– Віднині його боротьбу мусимо продовжувати всі ми. В ім’я наших полеглих героїв – ми виграємо цю війну, випаливши російських окупантів з нашої землі. Честь і слава Герою, – написали військові.

У підрозділі Вовки Да Вінчі повідомили, що деталі про чин похорону будуть оголошені згодом.

Фото: Вовки Да Вінчі