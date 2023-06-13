В Киеве активисты облили зеленкой и выбросили на помойку экс-нардепа
В Киеве активисты облили зеленкой бывшего народного депутата Тараса Черновола.
На данный момент полиция Киева выясняет обстоятельства инцидента.
— Событие зарегистрировано, проверяем, — сообщили в столичном главке полиции.
По информации полиции Киева, около 10 человек обклеили автомобиль Черновола наклейками “предатель”, а после этого облили его веществом зеленого цвета.
В Telegram-пабликах пишут, что нардепа также облили мочой и выбросили в мусорный бак.
Активисты говорят, что он оскорблял невесту погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову.
Напомним, что вечером 7 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в бою под Бахмутом погиб герой Украины, доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи.
Фото: скрин с видео
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