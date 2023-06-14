Столтенберг пояснив, що зміниться для Києва в разі зміни Комісії Україна-НАТО на Раду

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в тому випадку, якщо буде підвищено рівень відносин з Україною з етапу Комісія Україна-НАТО до етапу Ради Україна-НАТО, офіційний Київ отримає рівні з членами військово-політичного блоку права.

Про це Столтенберг сказав під час пресконференції у Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, яка різниця між Комісією та Радою в разі ухвалення відповідного рішення.

– Є велика різниця між Комісією і Радою, коли йдеться про НАТО і структуру НАТО, тому що Комісія – це коли союзники зустрічаються з одним партнером. У рамках Комісії Україна-НАТО 31 союзник зустрічається з Україною. Ми не виробляємо рішення, у нас немає структури: це платформа, щоб консультуватися з партнером. Якщо союзники погодяться встановити Раду Україна-НАТО, то це означає, що це буде 32 рівних: 31 союзник і Україна сидітимуть за одним столом на рівних умовах. Це буде орган, який вироблятиме рішення і матиме глибоку структуру, з підкомітетами тощо, – пояснив Столтенберг.

Він додав, що Рада Україна-НАТО є структурою “глибшого співробітництва і відображатиме посилення політичного партнерства, відносин між Україною і союзниками по НАТО, які будуть на одному рівні”.

При цьому Столтенберг відмовився відповідати на запитання, чи було вже ухвалено союзниками по НАТО позитивне рішення на політичному рівні.

– Ми працюємо над рішеннями, які будуть ухвалюватися на саміті. Ми готуємо саміт, і одне з питань, яке є предметом обговорення союзниками – це питання посилення нашого політичного співробітництва з Україною через створення Ради Україна-НАТО. Але я не буду вдаватися в деталі або оголошувати сьогодні що-небудь. Особисто я переконаний, що це хороша дорога вперед, щоб робити з Україною ще більше і ставати ще ближче, – заявив він.

Нагадаємо, раніше генсек Столтенберг заявив, що під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україні буде надано чіткий сигнал щодо майбутнього членства.

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