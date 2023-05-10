Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Збиває ракети, літаки та вертольоти: що відомо про переносний ракетний комплекс Ігла
Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти

ціни на продукти
Фото: Depositphotos

Інфляція на споживчому ринку України у квітні 2023 року сповільнилася до 17,9% порівняно з квітнем минулого року. 

Про це повідомляють у Державній службі статистики.

Порівняно з березнем інфляція становила 0,2%, з початку року – 3,2%. Базова інфляція у квітні, порівняно з березнем, становила 0,5%, з початку року – 3%.

На споживчому ринку у квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Серед м’ясних продуктів найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8–0,3% зросли ціни на яловичину, м’ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти із риби, хліб, овочі.

Яйця подешевшали на 8,7%, на 1,9–0,3% зменшилися ціни на борошно, рис, соняшникову олію, фрукти, молоко та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1%. Зокрема, на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося насамперед через подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.

А от ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%, Тим часом проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 0,8%.

Читайте також
Ціни на овочі в Україні почали знижуватися: коли чекати на максимальний спад
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти

Інфляція, Економіка України, Продукти, статистика, Ціни на проїзд, Ціни на продукти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У НБУ спрогнозували, коли та як зростатимуть зарплати українців
гривні гривня
Експерт прогнозує сповільнення зростання цін на продукти
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності – Світовий банк
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Прогноз курсу валют: експерт розповів, чого очікувати від долара у травні
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Єврокомісія з травня запроваджує ембарго на чотири позиції аграрного імпорту з України – ЗМІ
соняшник
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (10.05.2023)
В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь