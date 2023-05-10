В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти
Інфляція на споживчому ринку України у квітні 2023 року сповільнилася до 17,9% порівняно з квітнем минулого року.
Про це повідомляють у Державній службі статистики.
Порівняно з березнем інфляція становила 0,2%, з початку року – 3,2%. Базова інфляція у квітні, порівняно з березнем, становила 0,5%, з початку року – 3%.
На споживчому ринку у квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Серед м’ясних продуктів найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8–0,3% зросли ціни на яловичину, м’ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти із риби, хліб, овочі.
Яйця подешевшали на 8,7%, на 1,9–0,3% зменшилися ціни на борошно, рис, соняшникову олію, фрукти, молоко та цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1%. Зокрема, на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.
ІНДЕКСИ ЦІН
Інфляція на споживчому ринку у квітні 2023 року порівняно з березнем 2023 року становила 0,2%, з початку року – 3,2%.https://t.co/0YLkUHUFHZ pic.twitter.com/pXQQ1GkcRj
— Держстат України (@Ukrstat) May 10, 2023
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося насамперед через подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.
А от ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%, Тим часом проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 0,8%.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников