В Україні сповільнилася інфляція. Як змінилися ціни на продукти

Інфляція на споживчому ринку України у квітні 2023 року сповільнилася до 17,9% порівняно з квітнем минулого року.

Про це повідомляють у Державній службі статистики.

Порівняно з березнем інфляція становила 0,2%, з початку року – 3,2%. Базова інфляція у квітні, порівняно з березнем, становила 0,5%, з початку року – 3%.

На споживчому ринку у квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Серед м’ясних продуктів найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8–0,3% зросли ціни на яловичину, м’ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти із риби, хліб, овочі.

Яйця подешевшали на 8,7%, на 1,9–0,3% зменшилися ціни на борошно, рис, соняшникову олію, фрукти, молоко та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1%. Зокрема, на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

ІНДЕКСИ ЦІН

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2023 року порівняно з березнем 2023 року становила 0,2%, з початку року – 3,2%.https://t.co/0YLkUHUFHZ pic.twitter.com/pXQQ1GkcRj — Держстат України (@Ukrstat) May 10, 2023

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося насамперед через подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.

А от ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%, Тим часом проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 0,8%.

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