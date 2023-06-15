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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Росіяни показують підбиту техніку по тисячу разів: глава Пентагону про втрати України у контрнаступі

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна має втрати у військовій техніці на полі бою під час контрнаступу, який зараз триває на різних напрямках. Проте у Збройних сил України достатньо обладнання, щоб продовжувати звільняти тимчасово окуповані території.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу з журналістами за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі 15 червня.

– Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження техніки на полі бою з двох сторін. Важливо – українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати і повертати на поле бою, – стверджує очільник Пентагону.

Міністр оборони США наголосив, що важливою є здатність союзників продовжувати постачання військової техніки та озброєння для України.

– Пошкодження техніки на полі бою будуть надалі. Я думаю, росіяни показали нам одні й ті самі п’ять транспортних засобів по тисячу разів з десяти різних кутів. Відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили, – наголошує Ллойд Остін.

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Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, Ллойд Остін, Міноборони, Пентагон
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