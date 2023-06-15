Россияне показывают подбитую технику по тысяче раз: глава Пентагона о потерях Украины в контрнаступлении
Украина имеет потери в военной технике на поле боя во время контрнаступления, которое сейчас идет на разных направлениях. Однако у Вооруженных сил Украины достаточно оборудования, чтобы продолжать освобождать временно оккупированные территории.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга с журналистами по итогам встречи в формате Рамштайн в Брюсселе 15 июня.
— Это война. Мы знаем, что будут повреждения техники на поле боя с двух сторон. Важно — украинцы имеют возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать и возвращать на поле боя, — утверждает глава Пентагона.
Министр обороны США отметил, что важна способность союзников продолжать поставки военной техники и вооружения для Украины.
— Повреждения техники на поле боя будут в дальнейшем. Я думаю, россияне показали нам одни и те же пять транспортных средств по тысяче раз с десяти разных углов. Откровенно, украинцы до сих пор имеют немало боевой силы, — отмечает Ллойд Остин.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк