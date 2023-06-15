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Юлия Захарченко, редактор ленты

Россияне показывают подбитую технику по тысяче раз: глава Пентагона о потерях Украины в контрнаступлении

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украина имеет потери в военной технике на поле боя во время контрнаступления, которое сейчас идет на разных направлениях. Однако у Вооруженных сил Украины достаточно оборудования, чтобы продолжать освобождать временно оккупированные территории.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга с журналистами по итогам встречи в формате Рамштайн в Брюсселе 15 июня.

— Это война. Мы знаем, что будут повреждения техники на поле боя с двух сторон. Важно — украинцы имеют возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать и возвращать на поле боя, — утверждает глава Пентагона.

Министр обороны США отметил, что важна способность союзников продолжать поставки военной техники и вооружения для Украины.

— Повреждения техники на поле боя будут в дальнейшем. Я думаю, россияне показали нам одни и те же пять транспортных средств по тысяче раз с десяти разных углов. Откровенно, украинцы до сих пор имеют немало боевой силы, — отмечает Ллойд Остин.

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Война в Украине, Военная техника, ВСУ, Ллойд Остин, Міноборони, Пентагон
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