Для захисту та успіху контрнаступу: Україна отримає від чотирьох країн сотні ракет для ППО

Велика Британія, США, Данія та Нідерланди терміново нададуть Україні засоби протиповітряної оборони для захисту від російських ракетних ударів та атак дронів.

Такої домовленості досягнули міністри оборони чотирьох держав.

Як поінформували в пресслужбі британського Міноборони, спільна ініціатива передбачає надання Україні сотень зенітних ракет малої і середньої дальності, а також супутніх систем.

– У межах цієї ініціативи будуть поставлені сотні ракет до ППО малої та середньої дальності, а також пов’язані із ними системи, необхідні для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці, – зазначається в заяві.

Поставки вже розпочалися та повинні завершитися протягом кількох тижнів.

У Міноборони Данії своєю чергою повідомили, що країна хоче передати додаткові 21,9 млрд крон до очолюваного Великою Британією Міжнародного фонду для України протягом наступних років.

Міністри домовилися про спільне постачання засобів ППО під час тринадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке сьогодні відбулося в Брюсселі. Ключовими питаннями були посилення протиповітряної оборони, танкова та авіаційна коаліції.

13 червня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 млн. До нього увійшли додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, зенітні комплекси Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, бойові машини піхоти Bradley та бронетранспортери Stryker.

А Велика Британія 13 червня анонсувала пакет військової допомоги на €107,5 млн, спрямований на зміцнення протиповітряної оборони України.

Джерело: Міноборони Великої Британії, Міноборони Данії

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