Навчання українських пілотів на F-16 може розпочатися цього літа – глава Міноборони Нідерландів

Українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 вже цього літа.

Про це в інтерв’ю Reuters сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Раніше Нідерланди заявляли, що тренування українських льотчиків на F-16 розпочнуться “дуже скоро”, але конкретні терміни не називали.

– (Початок навчання, – Ред.) цього літа – це наша амбіція. І ми побачимо, наскільки це реалістично, – сказала Оллонгрен.

За даними Reuters, навчання розпочнеться з двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід польотів на радянських винищувачах МіГ.

Очільниця Міноборони Нідерландів додала, що “коаліція винищувачів” прагне розгорнути програму навчання льотчиків з України на F-16 протягом наступних шести місяців. Ймовірним місцем навчання буде Данія, яка має необхідні авіаційні симулятори.

До програми тренувань долучаться Бельгія і Люксембург, а Франція і Велика Британія запропонували свою допомогу.

Нідерланди поки що не ухвалили остаточного рішення щодо надання Києву літаків F-16.

Водночас, за словами Оллонгрен, винищувачі наблизять Україну до військового потенціалу НАТО, що “дуже важливо для майбутнього”.

– Коли війна закінчиться, Україна повинна бути здатною захистити себе, щоб стримати Росію від нових спроб. І я думаю, що українці також це розуміють. Це дуже потужна система озброєнь. Це дуже потужний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Зеленський, звичайно, знає про це, – сказала вона.

Щоб стати льотчиком винищувача в Нідерландах, потрібно приблизно 2,5 року. Однак американський посадовець, який говорив із Reuters на умовах анонімності, сказав, що навчання базовим навичкам керування F-16 досвідченого українського льотчика може зайняти всього чотири місяці.

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