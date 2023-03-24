Березень, 24 в 17:45

Відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 березня.

За його словами, сьогодні ключовим фокусом у роботі Кабміну залишається забезпечення сил оборони та гарантія макрофінансової стабільності та початок відновлення держави.

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– Цього тижня досягли домовленості з МВФ на робочому рівні щодо нової програми фінансування. Обсяг програми – $15,6 млрд. Вона розрахована на 48 місяців та матиме два етапи. Розраховуємо, що вже за кілька тижнів Рада директорів Фонду остаточно затвердить нову програму, – сказав він.

Шмигаль додав, що програма фінансування МВФ допоможе Україні залучити кошти від інших міжнародних партнерів і профінансувати всі ключові видатки бюджету на поточний рік.

Крім того, він нагадав, що цього тижня Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт, який збільшує видатки бюджету на 537 млрд гривень.

– Це кошти для сил безпеки й оборони. Це кошти на нову зброю, техніку, зарплати та захист для наших бійців. Це те, що зробить нашу країну сильнішою і наблизить нашу перемогу, – пояснив він.

Прем’єр повідомив. що уряд продовжує акумулювати ресурси та здійснювати підготовку для старту програми відновлення України.

– Вчора разом зі Світовим банком презентували вже Другий звіт з оцінкою наших збитків від війни та потреб на відновлення. Якщо станом на червень минулого року потреби складали $349 млрд, то сьогодні – вже $411 млрд. Ця сума, на жаль, не остаточна, бо наразі неможливо оцінити руйнування на тимчасово окупованих територіях, – сказав він.

Денис Шмигаль додав, що завдяки оцінці Світового банку Україна має стійкий базис, на який уряд буде спиратись в реалізації проєктів швидкої відбудови.

– Процес уже розпочався. Перш за все в п’яти пріоритетних напрямках: енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктура, підтримка бізнесу, – додав прем’єр.

Очільник уряду каже, що в умовах складної економічної ситуації держава продовжує підтримувати людей: підвищувати пенсії, зберігати субсидії, виплачувати нові види допомог.

– 1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін, – сказав він.

Також прем’єр-міністр повідомив, що в Україні триває друга посівна кампанія в умовах воєнного стану.

– Допомагаємо нашим аграріям знову успішно її провести. За попередніми оцінками, очікуємо на 45 млн тонн врожаю зернових і зернобобових. Врожай пшениці очікується на рівні 16,6 млн тонн. При цьому внутрішнє споживання становить близько 5 млн тонн. Тобто як і торік, Україна буде повністю забезпечена зерном та продовольством, – сказав прем’єр.

За словами очільника уряду, однією з ключових програм для підтримки бізнесу є безповоротні гранти єРобота.

– Держава надає кошти для старту та розвитку власної справи. Бізнес створює робочі місця, платить податки, експортує продукцію, інвестує власні кошти, відновлює економіку. Вже майже 2,5 млрд гривень виділено. Сотні нових бізнесів працюють. Тисячі людей отримали роботу. Створюємо можливості, аби в Україні було більше успішних приватних бізнесів, – сказав він.

Денис Шмигаль додав, що уряд паралельно продовжує реформи у сфері зайнятості.

– Сьогодні затверджуємо порядок підготовки та перепідготовки безробітних. Тепер вони отримають послуги з профілювання та професійної орієнтації. Кар’єрний радник допоможе обрати фах, до якого людина схильна. Безробітні самі вирішать, де їм навчатися. До навчального процесу долучаємо роботодавців. Це заощадить час на адаптацію працівника до нового робочого місця. Навчання буде оплачуватися державою за спеціальним сертифікатом. Таким чином допоможемо тисячам людей здобути нові навички й отримати нову роботу, – розповів прем’єр.

Крім того, уряд розглянув низку важливих рішень у сфері логістики та розбудови оборонної інфраструктури.

– По-перше, затверджуємо постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд. На відповідну програму маємо майже 1 млрд гривень у бюджеті. Обласні військові адміністрації залучені в процес разом із Міністерством оборони та нашими військовими. Результатом буде посилення обороноздатності та безпеки нашої країни, – повідомив він.

Також Кабмін ухвалив рішення для покращення логістики з країнами-партнерами. Це стосується змін до міжурядової угоди України та Молдови.

– Тепер будемо мати через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені. Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів. Українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 рази, і це ще не межа. Продовжуємо їх розширення, – сказав Шмигаль.

Очільник уряду повідомив, що для системної модернізації прикордонних пунктів пропуску Кабмін делегував їх будівництво та ремонт у сферу відповідальності Міністерства інфраструктури. Водночас Державне агентство відновлення було визначено відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску.

За словами прем’єра, сьогодні понад половина пунктів пропуску потребують добудови або реконструкції.