Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Розміщення ядерної зброї у Білорусі лише прискорює вступ України в НАТО – Столтенберг
Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Він зауважив, що Північно-Атлантичний Союз із занепокоєнням стежить за подіями у Білорусі, хоч зараз не бачить ознак підготовки до застосування ядерної зброї у найближчому майбутньому.
Крім того, Столтенберг наголосив на важливості лідерства Німеччини, яке “необхідно для миру” в Європі. Вже у понеділок він відвідає Берлін задля зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни висловили думку, що кремлівський диктатор Володимир Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї.
Джерело: Welt
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