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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Розміщення ядерної зброї у Білорусі лише прискорює вступ України в НАТО – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що Північно-Атлантичний Союз із занепокоєнням стежить за подіями у Білорусі, хоч зараз не бачить ознак підготовки до застосування ядерної зброї у найближчому майбутньому.

Крім того, Столтенберг наголосив на важливості лідерства Німеччини, яке “необхідно для миру” в Європі. Вже у понеділок він відвідає Берлін задля зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни висловили думку, що кремлівський диктатор Володимир Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї.

Джерело: Welt

Єнс Столтенберг, Білорусь, Війна в Україні, НАТО, Росія, Ядерна зброя
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