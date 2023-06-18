Малиновская Ангелина, редактор ленты
Размещение ядерного оружия в Беларуси только ускоряет вступление Украины в НАТО — Столтенберг
Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси усиливает требование Украины относительно быстрого вступления в НАТО.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что Североатлантический союз с беспокойством следит за событиями в Беларуси, хотя сейчас не видит признаков подготовки к применению ядерного оружия в ближайшем будущем.
Кроме того, Столтенберг отметил важность лидерства Германии, которое “необходимо для мира” в Европе. Уже в понедельник он посетит Берлин для встречи с канцлером Олафом Шольцом.
Ранее аналитики американского Института изучения высказали мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия.
Источник: Welt
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