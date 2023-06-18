Размещение ядерного оружия в Беларуси только ускоряет вступление Украины в НАТО — Столтенберг

Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси усиливает требование Украины относительно быстрого вступления в НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Североатлантический союз с беспокойством следит за событиями в Беларуси, хотя сейчас не видит признаков подготовки к применению ядерного оружия в ближайшем будущем.

Кроме того, Столтенберг отметил важность лидерства Германии, которое “необходимо для мира” в Европе. Уже в понедельник он посетит Берлин для встречи с канцлером Олафом Шольцом.

Ранее аналитики американского Института изучения высказали мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия.

Источник: Welt

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