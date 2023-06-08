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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У ГУР пояснили, чому прогноз Буданова щодо входження ЗСУ в Крим до кінця весни не справдився

У ГУР пояснили, чому прогноз Буданова щодо входження ЗСУ в Крим до кінця весни не справдився
Фото: УНІАН

Загальна оцінка розвідників щодо заходу українських Збройних сил у тимчасово окупований Крим не змінилась, але строки слід корегувати.

Про це в інтерв’ю Українській правді заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Журналісти запитали Юсова про прогноз начальника ГУР Кирила Буданова, в якому той казав, що “Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року”, але оскільки весна поточного вже позаду, то чому не справдилось передбачення очільника розвідки.

– Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими, – сказав Андрій Юсов.

На уточнення щодо того, як можна скорегувати прогноз Буданова, представник ГУР сказав, що зараз “неправильно обговорювати конкретні дати”, оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони. Водночас він додав, що, на його думку, прогноз справдиться, коли “буде тепло”.

Коментуючи вибухи в тимчасово окупованому Криму та хакерські атаки на телебачення кримчан, Юсов заявив, що це має позитивний вплив на місцеве населення, яке чекає деокупації.

– Що стосується представників окупаційної адміністрації, то для них це – чергові свідчення того, що вони там – тимчасові гості. Багато з них уже спакували валізи і відправили свої сім’ї в умовно безпечні місця. Пересічний склад окупантів залишається. Його думка нікого не цікавить. І навіть якщо у них є панічні настрої (а у них вони є), то на це ніхто не зважає, – додав він.

Нагадаємо, Кирило Буданов у вересні минулого року заявляв, що російсько-українська війна триватиме “не так вже й довго”, а до кінця весни 2023 року українські ЗС увійдуть до окупованого Криму.

Крім того, Кирило Буданов казав про “вирішальну битву” між Україною та Росією навесні поточного року.

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Джерело: Українська правда
Андрій Юсов, Війна в Україні, Кирило Буданов, Крим, Розвідка
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