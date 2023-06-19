Стягував данини на $1 млн щомісяця. На Одещині затримали посадовця Держпродспоживслужби

Служба безпеки України викрила чиновників, які обклали даниною представників українських компаній, що займаються експортом українського зерна.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи Одеська обласна фітосанітарна лабораторія. Щомісячні прибутки організаторів схеми сягали $1 млн.

В обмін на хабарі чиновники гарантували підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.

Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до закордонних країн.

До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.

– Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання посадовцями хабарів, – повідомили слідчі.

У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії й трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями ККУ:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 368-3 (підкуп службової особ юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми).

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом – призначено цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Джерело : СБУ

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