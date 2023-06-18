Це вигадка: німецьке видання спростувало фейк РФ про “Буданова, який лежить у комі”

Німецький журнал Stern спростував російські фейкові новини, в яких йшлося про те, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов нібито дістав поранення голови та перебуває в комі.

На сайті видання відреагувало на те, що російські пропагандисти нібито видали Stern за першоджерело цієї інформації. Проте німецькі журналісти запевняють, що це лише вигадка.

– Російські пропагандисти з посиланням на Stern стверджують, що глава української спецслужби перебуває в комі в лікарні Берліна. Але повідомлення вигадане, – йдеться у повідомленні.

У виданні запевняють, що жодного подібного повідомлення про нібито поранення Буданова Stern не публікували.

Нещодавно російські пропагандисти запустили фейк про те, що очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нібито перебуває у німецькій клініці після вигаданого поранення та лежить у комі. Проте видання Stern, на якого посилаються як на першоджерело, не повідомляло про це.

Джерело: Stern

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