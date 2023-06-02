Виняткові заходи! ЄС може пом’якшити 11-й пакет санкцій проти Росії – деталі

Європейський Союз розробляє новий механізм покарання країн, які дозволяють ухилятися від санкцій. Але покарання для третіх країн за допомогу Росії в обході санкцій планують пом’якшити.

Про це пише видання Politico, зазначаючи, що ознайомилося з останньою версією 11-го пакету санкцій. Покарання таким країнам за допомогу в обході санкцій розглядається як “виняткові, крайні заходи”.

Це сталося після занепокоєння, висловленого кількома країнами ЄС, зокрема Німеччиною. Вони побоюються, що такий механізм зашкодить дипломатичним відносинам і навіть штовхне країни в обійми Росії та Китаю.

Замість того, щоб вдарити по країнах, які дозволяють реекспорт санкційних товарів до Росії, Берлін пропонує зосередитися на компаніях.

Остання версія пропозиції щодо санкцій передбачає більш обережний і поетапний підхід, перш ніж застосовувати санкції щодо третіх країн. Наприклад, вона класифікує такі кроки як “виняткові, крайні заходи”.

Згідно з останньою зміною в проєкті, Комісія повинна буде продемонструвати, що “альтернативні заходи, які були вжиті, виявилися неефективними”, перш ніж карати треті країни.

Водночас Politico пише, що Греція та Угорщина все ще наполягають на тому, щоб Україна прибрала деякі з їхніх компаній зі списку спонсорів війни, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій.

За словами трьох дипломатів ЄС, країни ЄС сподіваються досягти домовленості щодо пакету санкцій наступного тижня. Перед наступним обговоренням посланців ЄС 7 червня відбудуться консультації.

Один з них сказав виданню, що угода в межах досяжності, та додав, що точні терміни “поки що важко передбачити”.

Джерело : Politico

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