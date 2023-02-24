Президент РФ неодноразово погрожував ядерною зброєю. Майже у всіх виступах диктатора можна почути згадки про ядерку та завуальовані погрози її застосування проти України та українського народу.

Хоч більшість ставиться до погроз скептично, увесь світ повинен бути готовий до будь-якого сценарію. Адже ніхто не знає, що у Путіна в голові та на що здатна його хвора свідомість.

Що таке ядерна зброя і який ядерний арсенал має Росія, дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Ядерна зброя: що це та яка вона буває

Ядерка – це зброя, яка використовує енергію, що відділяється від ядерних реакцій, для створення вибуху зі значною енергією та знищенням усього живого на великій відстані.

Під час її застосування починається ланцюгова реакція, особливим вражальним фактором якої є іонізуюче опромінення.

Ядерна зброя вважається однією із найнебезпечніших і найшкідливіших форм озброєння на планеті.

Ця зброя може мати дуже серйозні наслідки не лише для здоров’я людей та довкілля, а й для міжнародної безпеки та стабільності. Тому більшість країн докладають зусиль для зменшення й контролю за поширенням ядерки.

Є кілька видів ядерної зброї:

Стратегічна – призначена для використання на віддалених від зони бойових дій територіях. Вона має високу вибухову потужність.

призначена для використання на віддалених від зони бойових дій територіях. Вона має високу вибухову потужність. Тактична – її застосовують для ураження по обмежених за територією об’єктах, як у зоні бойових дій, так і поза її межами. Вона призначена для використання в локальних бойових діях, зазвичай на відстанях менш ніж 300 км.

Тактична ядерна зброя зазвичай має меншу потужність, ніж стратегічна. Однак навіть невелика тактична ядерка може завдати великої шкоди та матиме серйозні наслідки для здоров’я і безпеки людей, а також довкілля.

Ядерна зброя може бути розміщена на різних видах озброєння, які зазвичай називаються носіями ядерної зброї. Наприклад, це: Балістичні ракети – вони можуть носити ядерну боєголовку та доставляти її на великі відстані. Балістичні ракети можуть бути наземного, морського й повітряного базування.

вони можуть носити ядерну боєголовку та доставляти її на великі відстані. Балістичні ракети можуть бути наземного, морського й повітряного базування. Бомбардувальники – літаки, які можуть нести ядерні боєголовки та доставляти її до потрібного місця. Вони можуть бути як стратегічними (здатні летіти на великі відстані), так і тактичними (призначені для використання на відносно невеликій відстані). Підводні човни – – військові судна, які здатні перебувати під водою та носити ядерні боєголовки. Ці човни зазвичай використовуються для запобігання атакам на країну та забезпечення ядерної рівноваги.

– військові судна, які здатні перебувати під водою та носити ядерні боєголовки. Ці човни зазвичай використовуються для запобігання атакам на країну та забезпечення ядерної рівноваги. Крилаті ракети – вони теж можуть носити ядерні боєголовки. Ці ракети літають на великі відстані та вважаються доволі точними. Здебільшого носії ядерного озброєння мають високу точність, здатні швидко й ефективно доставити ядерну боєголовку потрібної цілі.

Яку ядерну зброю має РФ – розповідає експерт

Військовий експерт Петро Черник зазначає, що на сьогодні Росія – друга країна у світі, яка володіє ядерною тріадою.

– Ядерна тріада – це усі ракети, які можуть запускатися з суші, бомбардувальники та підводна ядерна зброя, – зазначає експерт.

Ядерні ракети РФ

Насамперед, це шахтні установки, яких у РФ є 74.

– Тут є два головні ракетні комплекси: Р-36М Воєвода та УР-100М. Це досить серйозна зброя, але є нюанс, вона заточена виключно для завдання ударів по континенту. Тобто це удар по Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливий момент, – зазначає Черник.

Експерт додає, що вдарити такою ядерною зброєю по Україні Росія не зможе.

Також важливе питання, у якому стані перебуває саме ця зброя.

– Усе обслуговування цих міжконтинентальних балістичних ракет підтримувало наше українське підприємство Південмаш. У 2014 році підприємство припинило обслуговування російських ракет, тому РФ взялася за розробку власної міжконтинентальної ракети РС-28 Сармат, – додає експерт.

Також із суші можуть запускатися ядерні ракети PC-24 Ярс. Це російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

– Це доволі серйозна ракета з дальністю завдання ударів до 11 тис. км. Це рухома установка, великий автомобіль. Чи може Путін з нього вдарити по Україні? Малоймовірно, бо це стратегічна ракета з дуже великими боєголовками, – розповідає Черник.

Наступний елемент, який потенційно може застосувати РФ проти України, це ракетний комплекс 9К720 Іскандер.

– Іскандер може мати ядерну боєголовку. Дальність завдання ударів комплексу до 500 км. Потенційно, ця зброя складає для нас небезпеку, – додає військовий експерт.

Авіаційна складова ядерної зброї РФ

За словами Петра Черника, передусім, це літак Ту-95МС, який може комплектуватися різновидом ракет Х-101 – Х-102.

Саме ракета Х-102 може мати ядерну боєголовку.

Також носієм ядерної боєголовки може бути Ту-160 у комплектації з ракетою Х-15.

– Х-15 розраховувалась як ракета із ядерною боєголовкою, – каже експерт.

Підводні ракетоносці

Тобто атомні підводні човни, яких у РФ шість класів.

За словами Черника, тут головною зброєю є підводний човен Кальмар та човен класу Дельфін у комплектації ракети Р-29Р.

– Ці човни та ракети плавають в океанах, тому лише з океанів можуть завдати удару, – додає експерт.

Також до підводних ядерних човнів РФ належать: