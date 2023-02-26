У Сєвєродонецьку досі немає опалення, діти ходять до школи раз на тиждень – Луганська ОВА

Лютий, 26 в 12:41

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині досі немає опалення, водночас мешканці почали отримувати рахунки за комунальні послуги.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

– Тим часом рахунки за комуналку сєверодончани почали отримувати, незалежно від того, проживає людина в місті чи ні. Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. Втім, у лютому людям виставили рахунки із обсягами споживання, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти у місті не можуть налагодити навчальний процес. Діти вимушені раз на тиждень ходити до шкіл, аби отримувати завдання.

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Перевести дітей на дистанційне навчання неможливо через відсутність інтернету. Кабельний інтернет у Сєвєродонецьку окупанти не полагодили, а якості мобільного не вистачає для навчання. Хоча і його у місті немає декілька тижнів, – зазначають в ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай