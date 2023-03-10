Березень, 10 в 19:00

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку зруйновано або пошкоджено 80% інфраструктури. В місті залишаються близько 10 тис. місцевих мешканців.

Про це керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк розповів в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

До повномасштабного вторгнення військ РФ у Сєвєродонецьку мешкали до 100 тис. осіб.

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– За нашими підрахунками, їх – близько 10 тис., це саме корінних містян (залишаються в місті, – Ред.). Якщо ж говорити про заяви окупаційної “влади” стосовно того, що до міста повертаються люди, й при цьому озвучується число в 30 тис., то це більше схоже на фейк. Хоча із сусідніх міст – Рубіжного, Кремінної – людям пропонують переїжджати до Сєвєра, займати більш-менш уцілілі житлові приміщення, – зазначив Стрюк.

За його словами, окупанти намагаються штучно стягувати людей до Сєвєродонецька як “до більш-менш безпечної точки” на тимчасово захоплених РФ територіях. Крім того, Росія відправляє в місто “відряджених”, які створюють картинку фейкового відновлення Сєвєродонецька. Там також перебувають російські військові.

За словами Стрюка, станом на початок навчального року в місті перебувало до тисячі школярів, для яких окупанти організували “навчання” за російськими програмами.

– Це фактично забивання дитячих мізків рашистськими ідеями, – заявив він.

Рашисти вимкнули в місті інтернет, щоб люди не передавали інформацію українським військовим. Тож діти не мають можливості навчатися онлайн в українських школах.

Олександр Стрюк також повідомив, що окупанти змогли подати електрику до Сєвєродонецька, але не на повну потужність і лише для себе. Крім того, частково подається вода. Однак в місті загалом не працює каналізація та відсутнє опалення.

– Єдине, що їм вдалося зробити, – це більш-менш уцілілі будинки приєднали до декількох модульних котелень, які завезли до міста. І, таким чином, вони забезпечили своє проживання. Маю на увазі окупаційну “владу” та наближених до неї осіб, а також ті бригади, які попривозили на легкий заробіток до Сєвєродонецька з інших регіонів Росії. Наразі є декілька таких бригад, – поінформував керівник ВЦА.

Він додав, що в місті після жорстоких обстрілів РФ вціліли лише декілька десятків будинків (із 780 багатоповерхівок). А інфраструктура пошкоджена або зруйнована приблизно на 80%.

– Ситуація – досить складна: місто продовжує жити в умовах обмеженої функціональності… В місті зруйнований каналізаційний колектор, він не функціонує, разом із очисними спорудами… Електрику підключали з лінії, яку штучно дотягнули до Сєвєродонецька… Те ж стосується й водопровідного колектора, оскільки вода не піднімається вище другого-третього поверху: не вистачає тиску, – розповів Стрюк.

За його даними, ціни на продукти харчування в місті вдвічі чи навіть утричі вищі порівняно з іншими окупованими територіями.

Окупанти проводять у Сєвєродонецьку примусову російську паспортизацію: для отримання виплат чи послуг потрібно надавати паспорт РФ.

Як відомо, війська РФ захопили Сєвєродонецьк наприкінці червня 2022 року. Після тривалих важких боїв українські захисника вийшли зі зруйнованого окупантами міста.