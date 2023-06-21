Це не голлівудський фільм: Зеленський прокоментував український контрнаступ

Президент Володимир Зеленський пояснив, що однією з причин повільного контрнаступу українських військ є велика частина замінованої території України російськими окупантами.

В інтерв’ю BBC він визнав, що прогрес на полі бою “повільніший, ніж хотілося б”.

— Дехто вважає, що це голлівудський фільм, і очікує результатів вже зараз. Це не так, – сказав він, додавши, що на кону життя людей.

За словами Зеленського, контрнаступ дається нелегко, оскільки 200 тис. кв. км української території заміновані російськими військами.

— Що б не хотіли дехто, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне, – додав Зеленський.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українці завищують очікування від нинішнього контрнаступу, оскільки порівнюють його з успішною блискавичною Харківською операцією восени 2022 року.

За словами міністра, зараз таких швидких результатів не буде.

Джерело : BBC

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