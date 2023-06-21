РФ будує продуману лінію оборони на підступах до Криму – розвідка Британії
На тлі інтенсивних боїв у південних регіонах України протягом останніх тижнів РФ продовжує будувати оборонні лінії у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у зведенні 21 червня.
– Сюди входить велика зона оборони завдовжки 9 км, розташована за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим з Херсонською областю, – уточнюють в розвідці.
Там вважають, що російське командування усвідомлює здатність українських військових здійснити прямий напад на Крим, тому система укріплень ретельно продумана.
І зауважують, що збереження контролю над півостровом залишається головним політичним пріоритетом Росії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 June 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 21, 2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Atesh
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