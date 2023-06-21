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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ будує продуману лінію оборони на підступах до Криму – розвідка Британії

РФ будує продуману лінію оборони на підступах до Криму – розвідка Британії

На тлі інтенсивних боїв у південних регіонах України протягом останніх тижнів РФ продовжує будувати оборонні лінії у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у зведенні 21 червня.

– Сюди входить велика зона оборони завдовжки 9 км, розташована за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим з Херсонською областю, – уточнюють в розвідці.

Там вважають, що російське командування усвідомлює здатність українських військових здійснити прямий напад на Крим, тому система укріплень ретельно продумана.

І зауважують, що збереження контролю над півостровом залишається головним політичним пріоритетом Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Atesh

Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, контрнаступ, Крим, Розвідка, Російська агресія, Україна-Росія
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