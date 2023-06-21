На тимчасово окупованій Донеччині фактично легалізували концтабори – Андрющенко
На тимчасово окупованій території Донецької області легалізували концтабори.
Про це повідомив у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він розповів, що гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої “ДНР” або Росії.
– Окремо варто звернути увагу на “реадмісію”. Тому, що у випадку “ДНР” жодна реадмісія неможлива в принципі. Ніколи та нікому. Це означає довічне утримання в таборі.
У підсумку – банальна легалізація фільтраційних таборів і тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно), – наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку Збройні сили України ведуть активні наступальні дії та вже звільнили кілька населених пунктів.
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