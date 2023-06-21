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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На тимчасово окупованій Донеччині фактично легалізували концтабори – Андрющенко

Маріуполь порт

На тимчасово окупованій території Донецької області легалізували концтабори. 

Про це повідомив у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої “ДНР” або Росії. 

– Окремо варто звернути увагу на “реадмісію”. Тому, що у випадку “ДНР” жодна реадмісія неможлива в принципі. Ніколи та нікому. Це означає довічне утримання в таборі.

У підсумку – банальна легалізація фільтраційних таборів і тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно), – наголосив Андрющенко.

На тимчасово окупованій Донеччині фактично легалізували концтабори – Андрющенко

На тимчасово окупованій Донеччині фактично легалізували концтабори – Андрющенко

Нагадаємо, на Донецькому напрямку Збройні сили України ведуть активні наступальні дії та вже звільнили кілька населених пунктів. 

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