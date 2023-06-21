8 бойових кораблів із Калібрами: у Маріуполі РФ розмістить “філію” Чорноморського флоту – ЦНС

У складі Чорноморського флоту РФ окупанти створюють Азовський військово-морський район, штаб якого розташовуватиметься у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що до 1 липня заплановано закінчення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту.

Окупанти хочуть укомплектувати Азовський ВМР за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Загалом у складі Азовського ВМР перебуватиме 8 бойових кораблів і катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі Циклон, Аскольд, які проходять випробування, Амур, який ще будується, морський тральщик Ковровець та інші кораблі.

За інформацією ЦНС, сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 КРМБ типу Калібр.

Фото: Міноборони Росії

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