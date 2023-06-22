Вибух у 16-поверхівці в Києві: під завалами знайшли тіло людини

22 червня о 03:45 в Дніпровському районі Києва, попередньо, через витік газу стався вибух у 16-поверховому житловому будинку.

Оновлено о 06:35. Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху з’ясовують фахівці.

За дві години після вибуху, о 05:45, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на місці вибуху.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій наразі ліквідовують пожежу на сьомому та восьмому поверхах (на площі 250 кв. м).

– Роботи з ліквідації наслідків вибуху в столичній багатоповерхівці продовжуються. За попередньою інформацією, зруйновано чотири квартири, – зазначає начальник КМВА Сергій Попко.

У ДСНС повідомляють про руйнування конструкцій п’яти квартир на шостому, сьомому та восьмому поверхах, а також пошкодження ще шести квартир.

Двох травмованих госпіталізовано. Ще 18 осіб врятовано.

Крім того, евакуйовано людей з усіх непошкоджених помешкань.

На місці вибуху працює шість ланок газодимозахисної служби.

Ліквідовують наслідки вибуху 70 рятувальників за допомогою 13 одиниць техніки.

Надають допомогу людям і троє психологів ДСНС.

Фото : ДСНС

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