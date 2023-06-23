Зеленський доручив звільнити з посади одеського “воєнкома” та створити спецкомісію

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, в ході якого доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити з посади, так би мовити, одеського “воєнкома”.

– Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського “воєнкома” – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна, – повідомив він.

Крім того, голова нашої держави дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

Крім того, під час Ставки були обговоренні питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському ОПК.

Нагадаємо, що 23 червня у ЗСУ відреагували на скандал з начальником одеського ТЦК, якого підозрюють у продажі “білих квитків” для звільнення від мобілізації.

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